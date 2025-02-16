La Unión le puso freno al buen momento de San Martín

En tiempo suplementario, San Martín perdió en su visita a La Unión 86 a 81, luego de igualar en 73 los 40 minutos. Para el equipo correntino fue su segunda caída en ocho partidos que disputó en el 2025 por la Liga Nacional de Básquetbol.

Los parciales del encuentro disputado en el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña fueron 19-18, 40-38, 51-55 y 73-73. La Unión tuvo como principales goleadores a Romario Roque con 21 puntos y Romeao Ferguson con 20. En San Martín, que ya no cuenta con Jorge Banegas (decidió dejar la institución) se destacaron en el goleo Federico Grün con 20, Darío Hunt y Franco Méndez con 10 cada uno.

El partido fue equilibrado, ninguno pudo imponer su ritmo y sacar una amplia ventaja en el marcador. En gran pasaje del partido, San Martín sufrió con la baja efectividad en los tiros de tres puntos: 22% (9 de 40) y con las pérdidas que le impidieron quedarse con el juego en el tiempo regular.

En el suplementario, La Unión se hizo fuerte con los tiros libres y San Martín sufrió con la baja producción ofensiva. El equipo correntino tuvo varias opciones para pasar al frente o empatar el marcador pero las desperdició.

La próxima presentación de San Martín será el miércoles 26 cuando reciba la visita de Quimsa de Santiago del Estero.