Espínola Serial compitió en Estados Unidos y ahora apunta a la final del Panam Series

Concluyó la gira del seleccionado argentino de taekwondo por Norteamérica y el correntino Ignacio Espínola Serial llegó hasta los octavos de final en el US Open que se concretó en Reno, Nevada, Estados Unidos.

Espínola Serial superó dos combates para luego caer frente al representante de Canadá en el cruce de octavos de final.

El correntino, que compite en la categoría -58 kg, venció 2-1 y 2-0 a los estadounidenses Chris Allen y Matthew Alfonso, respectivamente, y se despidió en 8° de final al perder 2-1 contra el canadiense Nicholas Hoefling.

La concentración y entrenamientos en México y los torneos que disputó en Canadá (llegó hasta la segunda ronda) y Estados Unidos le permitieron a Espínola Serial sumar experiencia y prepararse para el Panam Series Final que otorga pasajes para los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La última fecha del Panam Series se concretará el 2 al 4 de abril en Querétaro, México, y otorga ocho plazas para los Juegos en Asunción, además, también obtendrán wilrd card para el próximo Panamericano G4 y para la próxima Copa de Naciones.

En Nevada, José Luis Acuña (-68 kg), que también forma parte del equipo nacional y del Crismanich Team, en sus primeros combates venció 2-0 a Iker Rojo de México y al local Khalfani Harris, y luego cayó 2-0 en 4° de final ante el colombiano Jhon Garrido.

De la mano de Victoria Rivas y Brenda Ruiz Díaz, el representativo argentino de kyorugi (combate9 subió a los podios.

Tras un combate reñido, Rivas (-73 kg) se quedó con la medalla de plata al caer 2-0 ante Nadja Tesic (Serbia) en la final; Rivas venía de ganarle a Kylie Lewis (Estados Unidos) y Ava Lee (Haití).

Por su parte, Ruiz Díaz (-62kg) también sumó otra medalla plateada tras perder 2-0 contra Mell Mina (Colombia). Anteriormente tuvo victorias ante Jyotsana (India), Kawehu Iorss (Líbano) y Madeline Pitts (Estados Unidos).