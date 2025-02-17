Nueva semana de competencia internacional para los tenistas correntinos

Los tenistas correntinos Lautaro Midón e Ignacio Monzón comenzarán otra semana de competencia dentro del circuito internacional de tenis. En tanto que Carlos María Zárate no pudo superar la clasificación en un M15.

Midón (347 en el ránking de la ATP) será parte del M25 de Punta del Este. En el torneo uruguayo, que se juega sobre polvo de ladrillo, el correntino de 20 años, tendrá como rival en primera ronda a un jugador que llegará desde la clasificación.

Mientras que en dobles, Midón jugará junto a Tomás Farjat y en primera ronda enfrentará a los brasileños Pedro Boscardin Dias y Matheus Pucinelli De Almeida.

El tenista correntino viene de disputar la clasificación en el Challenger de Rosario y previamente cayó en la primera ronda del Challenger de Piracicaba, Brasil.

Mientras que en dobles, la semana pasada, Midón, junto a Gonzalo Villanueva, debutó en un torneo de categoría ATP 250. Los argentinos perdieron en la primera ronda del Argentina Open que se desarrolló en el Buenos Aires Lawn Tennis.

En Estados Unidos, Ignacio Monzón (714 en el escalafón internacional) intentará repetir la buena actuación que cumplió hace una semana en Florida.

Monzón jugará en el M15 de Naples. En la primera ronda enfrentará al español Emilio Sánchez Bronzetti, mientras que en dobles volverá a jugar junto a Lorenzo Joaquín Rodríguez y en la ronda inicial tendrán como rivales a los locales Keshav Chopra y Cannon Kingsley.

La semana anterior, en otro M15 de Naples que organiza la Academia de Emilio Sánchez, Monzón llegó hasta las semifinales en individuales y la final en dobles.

Por su parte, Carlos María Zárate (19 años) cayó en la segunda ronda de la clasificación en el M25 de Punta del Este. Este lunes, el correntino perdió frente a Nicolás Kicker por 6-3, 1-6 y 6-10.

Zárate, que todavía no pudo sumar puntos en el ránking de la ATP, había superado en la primera ronda al uruguayo Gasón López por 6-2 y 6-1.

Hace una semana, el correntino había logrado superar la clasificación del primer M25 de Punta del Este y en la primera ronda del cuadro principal perdió contra el paraguayo Daniel Vallejo.