Independiente igualó con Platense y es escolta en la Zona B

Independiente igualó 1-1 ante Platense en su visita a Vicente López, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2025. Con este resultado, perdió la oportunidad de arrebatarle el liderato a Rosario Central y los de Julio Vaccari son escoltas en la Zona B.

El partido tuvo dos goles insólitos, ambos en contra, que definieron el resultado. El primero llegó a los 31 minutos del segundo tiempo tras un centro de Álvaro Angulo desde la izquierda: Ignacio Vázquez desvió la pelota y la metió en su propio arco.

Sobre el final, a los 44 minutos, Platense encontró la igualdad en una jugada de pelota parada. Franco Paredes, en un intento de despeje, terminó marcando en contra de su portería. Así, el equipo de la dupla Orsi-Gómez rescató un punto agónico.

Con este resultado, Independiente quedó con 13 unidades y no pudo superar a Rosario Central. El Canalla, tras su victoria en el clásico ante Newell’s, lidera la Zona B con 14 puntos. Ahora, el equipo de Julio Vaccari deberá recuperarse en la próxima fecha donde buscará un nuevo triunfo cuando reciba a Instituto.

Por su parte, Platense sigue mostrando solidez en casa y mantiene su invicto como local. Con este empate, el Calamar suma 8 puntos y están en zona de clasificación. En la próxima fecha visitará a Godoy Cruz.



