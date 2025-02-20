“Hace 20 años que Regatas es una marca registrada”

Juan Manuel Varas llegó a Regatas como asistente de Fernando Calvi y ahora lo sucederá en el cargo hasta la finalización de la temporada 2024/25.

A los 39 años, Varas tendrá la oportunidad de estar al frente de su segundo equipo en la Liga Nacional. El primero fue Argentino de Junín en la Liga 2021/22. Fue entrenador principal de Rocamora en la Liga Argentina y asistente de Martín Villagra en Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

“Regatas es un equipo grande de la Liga Nacional. Hace 20 años que es una marca registrada por lo tanto para mí, en lo personal, es la posibilidad para la que uno se prepara toda su carrera”, reconoció Varas.

“Esto lo tomo con la mayor seriedad y responsabilidad posible. Me animo a decir que Regatas es uno de los clubes más lindos en la Liga Nacional y Corrientes creo que es el lugar más lindo para desarrollar nuestra práctica profesional”, agregó el DT de 39 años en declaraciones a La Red Deportiva (La Red).

“Todos esos aditivos me obliga a mí y al resto del equipo a ponerse a disposición del club y hacer todo lo necesario para lograr los mejores resultados”, manifestó.

Varas también valoró la actitud de Fernando Calvi. “Tengo que agradecer a Fernando su condición profesional y humana para que yo pueda continuar en el club. Él me dio total libertad para decidir. El club me comentó como venía el proceso para rencausar la temporada, me propuso quedar al frente y acepté”.