Brenda Insaurralde se coronó en el Nacional U20 y clasificó al Mundial

El Campeonato Argentino U20 de carrera de montaña que se desarrolló este sábado en Villa Cura Brochero, Córdoba, consagró como nueva campeona nacional a la goyana Brenda Insaurralde que además logró la clasificación para el Mundial de España.

En tanto que la virasoreña Antonela Gallardo quedó en el tercer lugar de la competencia nacional. El podio se completó, en el segundo puesto, con Nahiara Romero de Misiones.

Run Altas Cumbres albergó una vez más al Campeonato Argentino U20 para la carrera de montaña pero con un nuevo circuito. Quedó atrás Mina Clavero y ahora se corrió en Villa Cura Brochero donde Insaurralde dominó entre las mujeres.

La goyana logró una buena distancia sobre sus perseguidoras a lo largo de los 8,19 kilómetros con un desnivel positivo de 511 metros. Cubrió la distancia en 1 hora y 17 minutos, con casi 5 minutos de ventaja sobre la segunda. En los metros finales, en una curva, se resbaló, pero después retomó su ritmo, cruzó la meta y rompió en llanto.

“La emoción fue por todo el sacrificio que realicé durante tres años, fue un montón. Estoy muy alegre y creo que puedo dar mucho más”, contó Insaurralde.

“Me costó un montón, pero hay que confiar en una misma, yo muchas veces dudo pero ahora me di cuenta que se puede”, relató en declaraciones a Info Running Argentina.

“El calor no lo sentí pero me caí varias veces, y con el barro me salió la zapatilla, pero pude seguir”, sostuvo.

“No esperaba este resultado”, reconoció la joven que además contó que en Corrientes “solo entrenaba en el puente (Manuel Belgrano) y no en este tipo de superficie”, lo que agranda el mérito de la goyana que estuvo acompañada por su profesor Alejandro Ávalos.

El triunfo en Córdoba le dio a Insaurralde el pasaje para el Mundial de Trail y Montaña en Canfranc, España, que se celebrará en septiembre.

En tanto que Gallardo, necesitó 1 hora y 26 minutos para completar el recorrido, deberá aguardar otras competencias para ver si puede acceder a la cita mundialista.

En la rama masculina, los correntinos Joaquín Rojas y Pablo Toñanes quedaron 14º y 15º, respectivamente. La prueba la ganó Rene Chaile de Catamarca.