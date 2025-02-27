Un ex jugador de Mandiyú fue lapidario con Riquelme

Un exjugador de Mandiyú, integrante del plantel que logró el ascenso a la máxima categoría, se animó y fue lapidario con el liderazgo de Juan Román Riquelme.

José Horacio Basualdo cuestionó la gestión de Riquelme en Boca tras la reciente eliminación del equipo en la Copa Libertadores frente a Alianza Lima al asegurar que "no transmite nada" y que "solo piensa en él".

En una entrevista radial, el ex futbolista fue categórico: "Como dirigente no me transmite nada. Tiene que dejar su ego y pensar más en Boca".

Basualdo, quien fue campeón con Boca de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en el 2000 y ex compañero de Riquelme, cuestionó las decisiones del actual presidente del club y criticó su liderazgo.

"Deja mucho que desear y nada que ver con lo que uno pensó que podía hacer. Habla que esta es su casa y no se entienden los movimientos que hace. Dice una cosa y después hace otra", afirmó.

Sobre el malestar de los hinchas ante la crisis futbolística, Basualdo subrayó la importancia del rol de la gente: "El crédito se lo va a dar la gente. Es la que tiene que presionar para que dé un paso al costado o enderece este barco, porque lo que está pasando es muy lamentable. No aprendió nada".

Basualdo también recordó que, cuando Riquelme no formaba parte de la dirigencia, solía criticar muchas de las decisiones que ahora reproduce: "Cuando no estaba en el club se quejaba y ahora hace eso mismo".

El ex jugador insistió en la necesidad de un cambio en la conducción del club y sugirió que Riquelme debería asesorarse mejor o dar un paso al costado.

"Tiene que ser más abierto, sin tanto ego. Si no escucha y siempre va a hacer lo que él dice… Debe mirarse al espejo y ver lo que pasó en estos años. Que busque un buen asesor y ojalá que cambie por el bien del equipo y de su casa, como él dice. Si no, que deje a gente capaz de volver todo a la normalidad", dijo.

Basualdo, que de Mandiyú saltó a la selección nacional convocado por Carlos Bilardo y luego pasó al fútbol alemán, también remarcó la falta de protagonismo de Boca en las competiciones internacionales: "Hace dos años que Boca no juega algo importante. La séptima (Copa Libertadores) cada vez queda más lejos, pero no porque no tenemos equipo, sino porque directamente ya no la jugamos".

Por otro lado, el ex futbolista también analizó el trabajo de Fernando Gago como entrenador y su responsabilidad en la eliminación ante Alianza Lima.

"Se metió solo en la guillotina y se cortó la cabeza. Cedió demasiado, no fue claro y por las ganas de querer dirigir a Boca como sea lo llevó a otra derrota", explicó.

Además, Basualdo destacó que Gago fue elegido por ser alguien identificado con el club, pero que no era la mejor opción disponible: "Lo trajeron porque era de la casa. Sabían que (Martín) Palermo y el ´Mellizo´ (Guillermo Barros Schelotto) no iban a ir. El único más o menos era Gago".



