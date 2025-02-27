Qué dijo Colapinto sobre el error de Cavani en el partido de Boca por la Copa Libertadores

La eliminación de Boca en la Copa Libertadores dejó varias repercusiones, pero una de las jugadas más comentadas fue la oportunidad desperdiciada por Edinson Cavani en el último minuto. El delantero uruguayo, solo y debajo del arco, no pudo empujarla y dejó escapar la chance de la victoria. Ante esta situación, Franco Colapinto lanzó una filosa indirecta en sus redes sociales.

“Hasta yo la metía”, escribió el piloto argentino en su cuenta de X (anteriormente Twitter) sobre la jugada del uruguayo, quien no pudo meter el 3-1 que hubiera decretado la clasificación del Xeneize a la siguiente fase del certamen internacional.

Así fue la increíble chance que desperdició Edinson Cavani en el último minuto ante Alianza Lima

En el minuto 98, tras un centro por lo bajo desde derecha, Edinson Cavani le pifió a la pelota cuando estaba solo y debajo del arco. Incluso, el entrenador Fernando Gago amagó a gritar el gol, pero finalmente se agarró la cabeza y se lamentó.

De convertir ese tanto, Boca hubiese logrado el pase directo a la Fase 3 de la Copa Libertadores. Tras esta eliminación, Boca se quedó sin competencias sudamericanas en 2025. Su único compromiso internacional del año será el Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos en junio.

TN