Regatas ganó en Caballito en el inicio de los cuartos de final

Regatas Corrientes venció como visitante a Ferro Carril Oeste 3 a 1 y se adelantó en la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Voleibol. El primer punto de la serie se jugó este vienes en el barrio de Caballito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de un primer set desfavorable, Regatas se rehabilitó para llevarse el juego 3 a 1 1 (28/26, 26/28, 15/25 y 21/25).

El dueño de casa se llevó el set inicial de manera muy luchada por 28-26. En el segundo se mantuvo la paridad pero esta vez el 28 a 26 favoreció a Regatas.

La igualdad en sets y la recuperación anímica le dio al equipo de Diego Stepanenko una motivación extra para encarar un tramo decisivo del partido. Es así que Regatas se quedó con el tercero por un contundente 25 a 15 y luego logró cerrar este triunfo clave con un 25-21 final.

Con esta gran victoria, Regatas se adelanta en la llave de cuartos por 1 a 0 y tendrá la oportunidad rápida de estirar la ventaja. Este sábado a las 21 se jugará el segundo partido en Caballito. Luego la serie se trasladará a Corrientes desde el viernes 14.