Comunicaciones tuvo una producción irregular y perdió en Catamarca

En un juego claramente de rachas, Comunicaciones tuvo un mal cuarto y perdió en su visita a Catamarca. La derrota fue contra Montmartre 70 a 61 en la continuidad de la zona Norte B del torneo Clausura de la Liga Argentina de Básquetbol.

Con esta caída, el equipo mercedeño quedó con un registro de 3 triunfos y cuatro derrotas.

La gira de Comunicaciones por el NOA comenzó con una victoria sobre Independiente de Santiago del Estero y concluirá este domingo, cuando desde las 21,30 visite a Amancay de La Rioja, puntero e invicto en seis presentaciones, del grupo.

En Catamarca, Comunicaciones sufrió de la irregularidad que está mostrando su producción basquetbolística en el Clausura.

Ganó el cuarto inicial 21 a 12, pero perdió el segundo 25 a 9. En el tercero reaccionó el conjunto que dirige Eduardo Japez para imponerse 25 a 11 y adelantarse en el marcador 55 a 48.

Los últimos diez minutos arrancaron con un 12 a 0 para el elenco catamarqueño que se impuso en el parcial 22 a 6, ganó 70 a 61 para volver al triunfo después de cinco derrotas consecutivas.

Damien Tintorelli fue el principal referente de Comunicaciones y logró un doble-doble con 19 puntos y 11 rebotes, para una valoración total de 30. En tanto que Matías Eidintas fue el otro jugador que llegó al doble dígito en el casillero de anotaciones con 10 puntos.

En Montmartre se destacaron Nicolás García Serventich con 18 puntos, Heraldo Russo con 16, Lahuel Silva y Nicolás Reyero, los dos últimos con 12 puntos cada uno.

Luego de la gira por el NOA, Comunicaciones volverá Mercedes y el jueves 13 recibirá a Amancay, mientras que el domingo 15 será local de Montmartre.

