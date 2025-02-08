Confirmaron la fecha de inicio para el Regional NEA 2025

El Torneo Regional NEA 2025 de rugby se pondrá en marcha el 3 de mayo y volverá a contar con dos equipos de Paraguay que jugarán como invitados.

Para la primera etapa los 10 clubes participantes fueron divididos en dos zonas. Aranduroga estará en la A, mientras que Taraguy y San Patricio compartirán la B.

En la fase de grupos jugarán todos contra todos, en cada zona, a una ronda.

En la segunda fase, los 10 equipos jugarán todos contra todos a una rueda pero se mantendrá la agrupación de la primera etapa para la tabla de posiciones.

Luego llegará la instancia de playoffs. El primero de cada grupo pasará directamente a las semifinales. Los segundos y terceros disputarán los cruces de cuartos de final.

Las semifinales serán el 4 de octubre y la final está prevista para el 11 del mismo mes.

Los finalistas de la pasada temporada fueron cabezas de serie. Curne, actual campeón, quedó en la zona A y Taraguy en la B. Desde Paraguay, como invitados, llegarán nuevamente San José, actual campeón, y Curda, el otro finalista del torneo de sus país.

Los grupos para para el Regional 2025 quedaron definidos de esta manera:

Zona A: Curne, Aranduroga, Capri, Sixty y Regatas Resistencia.

Zona B: Taraguy, San Patricio, Aguará de Formosa, San José y Curda de Paraguay.

El certamen tendrá varias ventanas, principalmente por la presentación de Curne en el Torneo del Interior A que se jugará a lo largo de todo el años. El NEA no tendrá representantes en la categoría B.

El campeón del NEA debutará en el certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR) el 15 de marzo cuando visite a Uru Cure de Río Cuarto, Córdoba.El 22, el equipo universitario recibirá a Tala RC de Córdoba y 26 de abril será local de Duendes de Rosario.

Las otras fechas de la primera fase están previstas para el 17 de mayo (Duendes vs. Curne), 28 de junio (Tala vs. Curne) y 26 de julio (Curne vs. Uru Cure.

