El campeón del Provincial 2025 recibirá 5 millones de pesos

La Federación Correntina de Fútbol (Fecof) dio conocer los premios económicos que se distribuirán entre los finalistas del Provincial 2025 de primera de división y las ligas que la representan.

El Torneo Provincial de Clubes contará con la participación de 39 clubes y dará inicio el 16 de febrero. El equipo campeón recibirá $5 millones y la liga a la que pertenece $3 millones; mientras que el club subcampeón tendrá un premio de $3 millones y su liga de origen recibirá $2 millones.

El anuncio lo realizó Pablo Alonso, presidente de la Fecof durante la primera reunión mensual del año que se concretó este sábado en la ciudad de Corrientes.

Alonso, que asumió la presidencia en abril de 2023, anunció que la asamblea de renovación de autoridades para la FECOF se realizará el 8 de marzo.

En la reunión de este sábado de la Federación estuvo presente el secretario de Deportes de la Provincia de Corrientes, Jorge Terrile, quien manifestó su apoyo a todas las ligas integrantes de la federación. Además, Terrile expresó el acompañamiento y el compromiso del Gobernador, Dr. Gustavo Valdés, en el desarrollo de políticas deportivas y el crecimiento del fútbol provincial.

En el encuentro también se definieron detalles de la conformación del Colegio Provincial de Árbitros que estará a cargo del referí nacional Víctor Rojas Aguirre. El objetivo del cuerpo colegiado es el de jerarquizar y mejorar el desempeño de las ternas arbitrales en las competencias provinciales de la FECOF.