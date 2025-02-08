Vélez y San Lorenzo igualaron sin abrir el marcador

Vélez y San Lorenzo igualaron 0-0, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2025.

Las situaciones más claras las tuvo Vélez, que tomó la iniciativa e intentó imponer condiciones desde el comienzo del partido, pero le faltó efectividad a la hora de terminar las jugadas.

El delantero Michael Santos fue el jugador más importante en Liniers, pero no tuvo la puntería final para romper el 0.

Sobre el final del partido el delantero de Vélez Braian Romero tuvo un mano a mano, pero el arquero de San Lorenzo, el paraguayo Orlando Gill, salió a achicar muy rápido, no le dio espacio para definir cómodo y terminó tapando el remate.

Los dirigidos por Sebastián Domínguez sumaron su primer punto en el campeonato, pero siguen sin anotar goles.

San Lorenzo, por su parte, se mantiene invicto y llegó a los ocho puntos, producto de los triunfos ante Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata y los empates ante River y Vélez.

En la próxima fecha, Vélez tendrá una visita de riesgo ante Independiente, mientras que San Lorenzo recibirá a Platense.