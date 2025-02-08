River cortó la racha de Independiente

River se hizo fuerte en la segunda etapa y logró vencer a Independiente 2 a 0 en el marco de la 4ta fecha del Apertura 2025 de la Liga Profesional.

Los goles del partido disputado en el Monumental fueron marcados por Facundo Colidio con un cotejo clave por los primeros puestos en la Zona B.

Para Independiente fue la primera derrota en cuatro presentaciones, mientras que River sigue invicto y se prendió en la lucha por los primeros puestos.

River llegó a los 8 puntos, Independiente se mantiene con 8 y el puntero del grupo es Rosario Central que tiene 10.

En la próxima fecha (quinta), el Millonario visitará a Godoy Cruz en Mendoza este miércoles desde las 22:15, mientras que el Rojo recibirá a Vélez ese mismo día a partir de las 20.

El Millonario logró disipar las dudas que se generaron tras la igualdad sin goles ante San Lorenzo y tras un primer tiempo olvidable logró encontrar respuestas en el banco de los suplentes que le permitieron sostener su invicto, poniéndole un freno a un Rojo que no logró aprovechar las ocasiones que tuvo en los primeros 45 minutos.

El dominio del Rojo en las acciones no cayó nada bien en la parcialidad local, que se impacientaba ante la falta de respuestas y evidenció su molestia con cánticos clamando por mayor actitud a sus jugadores y silbidos para despedirles camino al vestuario.

Marcelo Gallardo metió mano en el entretiempo y esas modificaciones fueron lo que destrabaron el pleito a su favor, ya que los ingresos de Milton Casco y Santiago Simón por Marcos Acuña y Rodrigo Aliendro fueron lo que terminaron por torcer la historia.