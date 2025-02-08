River recibe a Independiente y Boca visita a Racing

Los clásicos River - Independiente y Racing - Boca sobresalen en la jornada sabatina del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

Cuatro cotejos se diagramaron para este día en la continuidad de la cuarta fecha.

En Núñez, River e Independiente protagonizarán uno de los partidos más importantes de la fecha. El encuentro se disputará en el estadio Monumental, desde las 20.15 horas, tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y corresponde a la zona B.

River está obligado a ganar en su casa, luego de un arranque en el torneo que no convenció, donde sumó dos empates, ante San Lorenzo y Platense, y una victoria frente a Instituto.

El técnico Marcelo Gallardo volverá a tener a disposición al mediocentro Giuliano Galoppo y al mediocampista Gonzalo “Pity” Martínez.

Por su parte, Independiente tuvo un inicio perfecto en el campeonato, en donde ganó los tres partidos disputados ante Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba y Gimnasia La Plata.

El entrenador Julio Vaccari contará con la baja del delantero Ignacio Maestro Puch, quien sufrió un desgarro en el aductor. En tanto que Lucas "Pocho" Román y Santiago Montiel ingresarán a la lista de convocados.

En Avellaneda

Por la zona A, Racing y Boca se enfrentarán en Avellaneda en un duelo con varios condimentos. El encuentro comenzará a las 22:15 y se jugará en el estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Racing viene de una dura derrota ante Estudiantes de La Plata por la tercera fecha del torneo, mientras que anteriormente a eso le ganó a Barracas Central y goleó a Belgrano de Córdoba.

El entrenador Gustavo Costas tendrá muchas bajas en su equipo: los defensores Santiago Sosa –esguince de rodilla- y Agustín García Basso –molestia en el sóleo-. Por otro lado, Juan Nardoni, quien sufrió de un traumatismo en la rodilla, volverá a estar a la disposición del técnico y podría ser titular ante el Xeneize.

Boca, por su parte, llega de conseguir su primer triunfo en la competencia ante Huracán en La Bombonera. De manera que suma cinco puntos, previamente había igualado con Argentinos Juniors y con Unión de Santa Fe- y

A diferencia de la “Academia”, el técnico Fernando Gago –que rechazó ser homenajeado en el Cilindro, luego de ser entrenador de Racing en el 2023- no realizaría modificaciones, a menos que el defensor Marcos Rojo llegue a recuperarse de su dolencia en el tendón de Aquiles.

El santiagueño Exequiel Zeballos, de floja actuación en La Bombonera, acompañará en el ataque al goleador uruguayo Edinson Cavani, aunque si se realiza una modificación táctica es probable el ingreso de Kevin Zenón o Brian Aguirre.

Otros dos cotejos

La jornada sabatina dará inicio a las 18 con el partido que sostendrán Vélez y San Lorenzo en Liniers con arbitraje de Facundo Tello por la zona B.

Vélez, actual campeón del fútbol argentino, perdió los tres partidos que disputó en el Apertura, mientras que San Lorenzo, viene de una racha positiva en donde le ganó a Talleres de Córdoba y Gimnasia La Plata, e igualó sin goles ante River.

En tanto que desde las 19,30, también por la zona B, Rosario Central (7) recibirá a Atlético Tucumán (3).



