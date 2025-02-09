Preocupación en Boca tras la derrota con Racing y habrá rotación contra Independiente

La derrota de Boca por 2-0 ante Racing en Avellaneda pegó fuerte en el Xeneize, no solo por el resultado y el polémico arbitraje de Yael Falcón Pérez, sino que puertas adentro hay preocupación porque el equipo perdió los duelos individuales ante los futbolistas de la Academiay el entrenador Fernando Gago prepara una rotación para el martes.

Aunque en la conferencia de prensa el técnico de 38 años remarcó que el equipo está en proceso de construcción, la realidad es que se fue con cierta intranquilidad. De hecho, Edinson Cavani, capitán y referente del plantel, reveló esta preocupación que hay en el mundo Boca.

"Somos responsables de esta derrota. Podríamos haber hecho mejor las cosas. Cada uno de nosotros tiene que dar un poco más. Hay que enfocarnos en eso", analizó el Matador y remarcó: "Por momentos en el partido podríamos haber estado más a la altura de lo que fue el partido a nivel físico".

Si bien hacer varios cambios es una constante en este 2025 para el técnico boquense y ya estaba previsto que ante Independiente Rivadavia (el martes en la Bombonera a las 19.15) sumaran minutos varios que vienen siendo suplentes, lo cierto es que Pintita planea hacer bastantes variantes.

La razón, además, es que el viernes el Xeneize deberá visitar a Banfield por la fecha 6 ya que el miércoles 19 jugará la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores ante el ganador de la llave entre Nacional de Paraguay y Alianza Lima, que empataron 1-1 en Asunción.

Más allá de que el plantel se entrenó este domingo y no hay muchos días para preparar el encuentro frente a la lepra mendocina, todavía no hay certezas sobre quiénes estarán desde el arranque, pero el uruguayo Marcelo Saracchi, quien fue reemplazado por Frank Fabra sobre el final del partido, dejó el estadio rengueando tras una patada de su compatriota Gastón Martirena y difícilmente llegue en condiciones, por lo que Lautaro Blanco, quien no tuvo minutos oficiales en este 2025, se perfila como su reemplazante.

Fuente: TyC Sports