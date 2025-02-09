Regatas volvió a ganar en Caballito y quedó a un paso de las semifinales

Regatas Corrientes quedó a un paso de meterse en las semifinales de la Liga Nacional de Voleibol Masculino al vencer nuevamente a Ferro Carril Oeste como visitante 3 a 2.

De esta forma la serie de cuartos de final, al mejor de cinco partidos, quedó 2 a 0 favorable al Fantasma y el viernes 14 en el estadio José Jorge Contte tendrá la primera oportunidad para quedar entre los cuatro mejores del certamen.

El equipo conducido técnicamente por Diego Stepanenko le ganó nuevamente como visitante al conjunto de Caballito en tie-break por 3-2 (16/25, 19/25, 25/19, 25/22 y 10-15).

El Remero no dejó dudas en el comienzo y se llevó el primer set por un holgado 25 a 16. En el segundo parcial, el local opuso más resistencia pero el elenco correntino aguantó la embestida y logró cerrarlo por 25 a 19.

En los siguientes sets llegó la reacción del Verdolaga ante su gente, se quedó con el tercero 25-19 y luego con el cuarto 25-22. De esta manera, forzó un quinto y decisivo tie-break.

El quinto mantuvo la paridad, fue palo a palo hasta que Regatas defendió bien y contragolpeó aún mejor para sacar una distancia de 12 a 8. El Fantasma aprovechó la ventaja, la mantuvo hasta el final y se llevó una importante victoria que lo dejó a las puertas de las semifinales.

Ahora la serie se traslada a Corrientes con una ventaja de 2-0 para el Remero, que tendrá la chance de definir la clasificación en el Estadio José Jorge Contte, el próximo viernes 14.

En el caso de prolongarse la eliminatoria, los juegos 4 y 5, sábado 15 y domingo 16 respectivamente, también se disputarán en la capital correntina.

El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor de la eliminatoria entre Obras de San Juan y Normal 3 de Rosario. El primer punto de esta llave fue para el equipo sanjuanino 3 a 2. El segundo punto se disputará este domingo, nuevamente en cancha de Obras.