Un exjugador de Mandiyú asumió la conducción técnica de Sacachispas

Los clubes de la Liga Correntina de Fútbol están en plena etapa de pretemporada para el 2025 y varios renovaron sus cuerpos técnicos.

Los dos campeones de la pasada temporada tendrán nuevos entrenadores. Empedrado, ganó el Oficial, ya había presentado al ex Boca Juniors, Víctor Galarza, y ahora Sacachispas, ganó la Copa de la Liga y la Copa de Campeones, designó a Juan Alberto Céspedes como DT.

“Juancho” (52 años) dirigió en el 2024 a San Jorge en el fútbol de ascenso y para este nuevo proyecto estará acompañado en la preparación física por el profesor Federico Maciel.

La llegada de Céspedes se dio después que Pablo Sixto Suárez, DT durante el 2024 en el Tricolor decidió dar un paso al costado aunque seguirá vinculado a la entidad pero ahora en la función de coordinador deportivo.

El correntino Céspedes fue jugador del Deportivo Mandiyú en el fútbol profesional del fútbol argentino desde 1992 a 1994. Disputó 17 partidos y marcó 3 goles con el Albo.

En Mandiyú compartió plantel, entre otros, con los uruguayos Fernando Álvez, Fernando Kanapkis, Héctor Rodríguez y Héctor Morán, con los paraguayos Arsenio “Chiquito” Benítez, Roberto Lugo y Guido Alvarenga. También jugó junto a Jorge Daniel Martínez, Hugo Lamadrid, Alejandro Duré, Julio Marinilli y Pablo Suárez.

Sacachispas disputará desde el próximo fin de semana en el Provincial de Clubes, integra la zona 1 con Ferroviario de Saladas y Sportivo Santa Lucía de Santa Lucía. En tanto que desde el 22 de febrero jugará el Oficial de Primera A en la Liga Correntina.

Por su parte, Empedrado, campeón del Oficial 2024, ya había presentado a Víctor Galarza, exjugador de Boca Juniors, como entrenador que llegó para reemplazar a Julio García. La entidad del barrio San Antonio de la capital correntina también afrontará el Provincial desde el próximo fin de semana en el grupo 12 con Deportivo Concepción y Matienzo de Goya, y el Oficial de la Liga a partir del sábado 22.

En tanto que Julio García, técnico campeón del Oficial de primera A 2024, encabeza el cuerpo técnico que asumió en San Jorge de Almagro, en la primera B del fútbol capitalino y cuenta con la coordinación deportiva de Roberto Marioni, hasta el 2025 entrenador de Boca Unidos en el Federal A.

García está acompañado por Marcelo Deneka (asistente), Rodolfo Vigo (preparador físico) y Cristian Pittón (coordinación general).