Fijaron las sedes y fechas par el campeonato correntino de MTB 2025

El Campeonato Correntino de MTB tiene agenda confirmada para el presente año. La temporada 2025 contará con 7 fechas y llegará con cambios en el reglamento del certamen.

La competencia con las bicicletas todo terreno en la provincia dará inicio el 23 de marzo en Curuzú Cuatiá.

Desde la organización resaltaron que cada fecha cuenta con unos 250 corredores y más de 500 personas. El campeonato se realiza desde el 2010, y “año a año va sumando competidores de toda la geografía provincial, desde los 14 años en adelante”.

De 7 las fechas que se disputarán habrá se descartarán dos, ya sea por un mal resultado o bien por ausencia, para determinar la clasificación general de la temporada. En tanto que determinó que para el 2025 se incorporó la categoría Master E.

Por lo tanto las categorías que competirán serán: Sub 29, Elite (Libre), Master A, Master B, Master C1, Master C2, Master D1, Master D2, Master E (de 70 años en adelante).

También estarán la Promo A hasta 34 años y la B de 35 años en adelante.

Además de Damas Elite, Damas A, Damas B, Damas C, Superdamas de 60 años y Promocionales A y Promocionales B.

El calendario 2025 dado a conocer es el siguiente:

• 23 de marzo: Curuzú Cuatiá

• 13 de abril: La Cruz

• 25 de mayo: Mocoretá

• 8 de junio: Ituzaingó

• 6 de julio: Santa Lucía

• 10 de agosto: Santo Tomé

• 7 de septiembre: Virasoro



