Ignacio Vilas debutó en la Fórmula 3 Metropolitana

La Fórmula 3 Metropolitana abrió su temporada 2025 en el autódromo “Roberto Mouras” de la Plata y marcó el debut del piloto goyano Ignacio Vilas.

Durante el fin de semana se vivieron dos finales. En la primera, el sábado, Vilas quedó noveno y en la segunda, este domingo, fue décimo primero. Las dos carreras fueron ganadas por el marplatense Sebastián Caram.

“Fue un fin de semana increíble, una categoría muy competitiva, con pilotos de mucho nivel, estamos contentos con lo obtenido, sabemos que tenemos mucho para dar junto al equipo, ya lo demostramos en el inicio”, expresó el correntino.

El viernes, Vilas clasificó en el puesto quince de treinta y cuatro autos y logró quedar quinto de la serie.

El sábado, en la primera final del año, tuvo una buena largada, logró aguantar hasta el relanzamiento, brindó espectáculo y terminó con un meritorio noveno puesto.

La segunda final del año, este domingo, ubicó a Vilas en el cajón número dieciséis de partida, logrando avanzar hasta la posición once.

Vilas agradeció a su familia, amigos y sponsor por el apoyo para estar en la competitiva F3 Metropolitana y al Castro Racing por el trabajo realizado para presentar un auto competitivo.

La continuidad del torneo será el 21, 22 y 23 de marzo, nuevamente en la capital bonaerense.

