Mitre de Posadas ascendió al Federal A

A partir de este domingo, La Banda será un lugar que se recordará con mucho cariño en Rocamora. Es que en esa ciudad de Santiago del Estero, Mitre consiguió el primer ascenso de su historia y ahora se puede presentar como un equipo del torneo Federal A.

El Auriazul cerró una gran campaña, invicto, venció 4-0 a Acción Juvenil de General Deheza, Córdoba, y se quedó con uno de los ascensos que repartía el siempre complicado torneo Regional. En su camino al ascenso, el equipo misionero eliminó a San Lorenzo de Monte Caseros.

Premio para un grupo que fue de menos a más, que supo sufrir pero también ser protagonista en todas las canchas más allá del resultado. Los de Rocamora tuvieron una buena combinación de jugadores con experiencia como Leonardo Norales, Guillermo Bachke, Richard Rodríguez y Julio Cáceres y también esa frescura siempre necesaria de los más jóvenes como Iván Esquivel, Cristóbal Ramírez y Kevin Sarza.

El proyecto para levantar a un gigante dormido como lo era Mitre comenzó hace más de 10 años. El Auriazul dio pasos a veces más rápido, a veces más lento, pero siempre siguió construyendo lo que ayer se convirtió en una realidad.

Mitre le devolvió al fútbol misionero algo que necesitaba: otro equipo en el torneo Federal A, en la tercera categoría del fútbol argentino. A partir de marzo, Mitre y Crucero llevarán la bandera de Misiones en el Federal A.

Fuente: El Territorio