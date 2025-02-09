Racing fue superior a Boca y quedó segundo en la Zona A

Por la cuarta jornada del Torneo Apertura, Racing venció 2 a 0 a Boca en el Cilindro de Avellaneda con goles de Luciano Vietto y Adrián Martínez. De esta manera, el conjunto dirigido por Gustavo Costas escaló a la segunda posición de la Zona A. El Xeneize, que terminó con uno menos por la expulsión de Kevin Zenón, suma tan solo cinco puntos y está fuera de la zona de clasificación.

El equipo de Gustavo Costas fue muy superior desde un primer momento; salió con más intensidad que su rival y tuvo algunas aproximaciones al arco de Agustín Marchesín. Pese que la primera chance clara fue para Boca luego de un cabezazo de Ayrton Costa, la Academia abrió el marcador a los 15 minutos.

Luego de una avivada por parte de un alcanzapelotas y un polémico lateral de Gastón Martirena -lo sacó al menos diez metros más adelante- Santiago Solari comandó un gran contrataque que dejó solo a Luciano Vietto de cara al gol. El surgido del Predio Tita tuvo que empujarla para anotar su tercer tanto en este campeonato.

Racing justificó el gol con buen juego y Boca, salvo algunos destellos del chileno Carlos Palacios, no encontraba las formas de lastimar a su adversario. Vietto tuvo en sus pies el doblete, pero su remate se fue alto.

Ya en la segunda etapa, con el ingreso de Exequiel Zeballos por Alan Velasco y una actitud un poco más ofensiva, el conjunto de Fernando Gago emparejó el partido y generó algunas situaciones como para empatarlo. La más clara fue una doble chance que primero tuvo un zurdazo de Edinson Cavani devuelto por Gabriel Arias y luego otro disparo de zurda, en este caso de Juan Barinaga, que se fue por encima del travesaño.

Los últimos minutos tuvieron de todo, y uno de los grandes protagonistas fue el árbitro, Yael Falcón Pérez. En primera instancia pudo haber expulsado a Gastón Martirena, que tenía amarilla y le pegó en el tobillo a su compatriota Marcelo Saracchi.

Más tarde, todo Boca pidió penal en una internada de Frank Fabra en el área rival. El colombiano reclamó un empujón de Juan Nardoni, quien sin intención tocó la pelota con la mano. El colegiado fue llamado por Germán Delfino, encargado del VAR, pero mantuvo su decisión y no sancionó la pena máxima.

A los 41 minutos de la segunda etapa, Adrián Martínez anotó el segundo tanto y liquidó el encuentro. Maravilla tuvo algo de suerte, ya que le cayó en la cabeza el rebote que había dado Agustín Marchesín tras taparle un potente remate a Maximiliano Salas. Al igual que Vietto, el ex-Instituto también alcanzó los tres goles en el certamen.

La Academia comenzó a jugar con la desesperación de los futbolistas de Boca y quien entró de lleno fue Kevin Zenón, que se fue expulsado por una dura patada de atrás a Salas.

Con este triunfo, Racing alcanzó los 9 puntos en la Zona A del Torneo Apertura, producto de tres victorias y una derrota. Es escolta de Argentinos Juniors, quien lidera el grupo con 10 unidades. El próximo martes desde las 22.15 visitarán a Tigre por la quinta jornada.

Boca, por su parte, buscará cambiar la cara ante su gente el mismo martes frente a Independiente Rivadavia, desde las 19.15. Actualmente posee cinco puntos y marcha 11°, fuera de la zona de clasificación a los octavos de final.

