Curupay se hizo fuerte en Goya y se ilusiona

Un triunfo que le permite mantener la ilusión de clasificación logró este domingo Curupay en Goya.

El conjunto capitalino venció a Central Goya, que llevó invicto a esta la quinta fecha, 1 a 0 y llegará a la última fecha de la zona 10 con la posibilidad de avanzar a los octavos de final.

En el estadio Pedro Celestino López de Goya, Curupay sacó adelante un partido complicado. Se adelantó en el marcador en los primeros minutos pero desde los 33 del primer tiempo quedó con un jugador menos por expulsión.

Curupay asumió el control del partido en Goya y desde el primer minuto se lanzó al ataque. A los 4 minutos llegó el único gol del partido, con un remate desde afuera del área de Gabriel Romero.

La obligación de ganar para llegar con posibilidades a la última fecha, los conducidos por Walter Zacarías mantuvieron la actitud ofensiva, llevando peligro sobre el arco local.

Con el correr de los minutos, el juego ganó en intensidad y roces físicos. A los 33 minutos, el árbitro José Romero, por indicación de uno de los jueces de línea, expulsó a Martínez del equipo capitalino.

En el complemento, Central se adelantó en el campo de juego y Curupay se refugió en su campo y apostó al contragolpe.

Los conducidos por Francisco Pezoa tuvieron el control de la pelota pero carecieron de profundidad, de todas formas, dos veces, uno en tiempo de descuento, el palo evitó que llegue a la igualdad.

Con este resultados, el ya clasificado Central Goya sigue al frente de la zona 12 con 9 puntos, Curupay quedó con 6 y Football de Esquina está sin punto.

En la última fecha, la sexta, Curupay recibirá a Football.