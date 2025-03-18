¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Regatas recibe a Platense con la intención de escalar posiciones

El encuentro se jugará este martes, desde las 21,30 hs., en el estadio José Jorge Contte.
 

Por El Litoral

Martes, 18 de marzo de 2025 a las 01:00

Entonado por el triunfo en el clásico, Regatas Corrientes recibirá a Plantese en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El encuentro se jugará desde las 21,30 hs. en el estadio José Jorge Contte ubicado en el parque Mitre y contará con el arbitraje de Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Silvio Guzmán.
Regatas llega al partido de este martes en busca de confirmar su levantada, en donde arrastra dos triunfos en fila: como local frente a Peñarol 84 a 64 y como visitante en el clásico correntino contra San Martín 62 a 55. 
De este modo el equipo que conduce Juan Varas volvió a meterse en zona de playoffs con 13 triunfos y la misma cantiad derrotas. La lucha del séptimo al décimo quinto lugar está muy pareja y no puede dar un paso en falso.
Regatas mejoró su defensa desd el cambio de entrenador, será el cuarto partido de Varas como DT, y a partir de allí intenta construir los partidos. 
El Calamar viene de una temporada irregular, corriendo de atrás en la tabla de posiciones con 9 victorias y 16 derrotas, y de visitante solamente ganó en dos oportunidades de 13 presentaciones.
En su último partido, Platense superó como local a Oberá Tenis Club 73 a 67 y su lucha por evitar caer en zona de permanencia.
Regatas y Platense ya se vieron las caras durante la actual temporada, jugaron 9 de diciembre de 2024 en Buenos Aires, con un contundente triunfo Calamar por 96 a 73.

