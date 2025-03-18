Regatas recibe a Platense con la intención de escalar posiciones

Entonado por el triunfo en el clásico, Regatas Corrientes recibirá a Plantese en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El encuentro se jugará desde las 21,30 hs. en el estadio José Jorge Contte ubicado en el parque Mitre y contará con el arbitraje de Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Silvio Guzmán.

Regatas llega al partido de este martes en busca de confirmar su levantada, en donde arrastra dos triunfos en fila: como local frente a Peñarol 84 a 64 y como visitante en el clásico correntino contra San Martín 62 a 55.

De este modo el equipo que conduce Juan Varas volvió a meterse en zona de playoffs con 13 triunfos y la misma cantiad derrotas. La lucha del séptimo al décimo quinto lugar está muy pareja y no puede dar un paso en falso.

Regatas mejoró su defensa desd el cambio de entrenador, será el cuarto partido de Varas como DT, y a partir de allí intenta construir los partidos.

El Calamar viene de una temporada irregular, corriendo de atrás en la tabla de posiciones con 9 victorias y 16 derrotas, y de visitante solamente ganó en dos oportunidades de 13 presentaciones.

En su último partido, Platense superó como local a Oberá Tenis Club 73 a 67 y su lucha por evitar caer en zona de permanencia.

Regatas y Platense ya se vieron las caras durante la actual temporada, jugaron 9 de diciembre de 2024 en Buenos Aires, con un contundente triunfo Calamar por 96 a 73.