Mitre, próximo rival de Boca Unidos, perdió en Formosa

Mitre de Posadas dejó su invicto en Formosa y el próximo fin de semana recibirá a Boca Unidos en la continuidad del Federal A de fútbol.

Por la tercera fecha de la zona 4, Mitre cayó este domingo como visitante frente a San Martín 1 a 0 y ahora los dos equipos lideran el grupo con 6 puntos. El único gol del encuentro llegó a los 39 minutos del segundo tiempo por intermedio de Favio Durán.

Mitre y Boca Unidos jugarán el domingo 6 de abril en la capital misionera desde las 16.

El conjunto correntino tuvo fecha libre este fin de semana y todavía no pudo ganar en la temporada. En la primera fecha perdió como visitante frente a Sarmiento de Resistencia y en la segunda cayó como local contra San Martín. El plantel que conduce Matías Mazmud tuvo libre el fin de semana y retomará las prácticas este lunes.

El sábado se puso en marcha la tercera fecha de la zona 4 con el empate en Salta entre Juventud Antoniana y Sol de América de Formosa en 2 goles. Los tantos del local lo marcaron Pablo Ortega y Mateo Mamani, mientras que para los formoseños lo hicieron Nicolás Iachetti y Pedro Muné.

Durante la jornada de domingo, Crucero del Norte consiguió su primera victoria al superar como local a Atlético Rafaela 3 a 2. El gol de la victoria misionera llegó en el noveno minuto de tiempo adicional a través de un tiro penal que convirtió Leonel Canzionero. Los otros tantos fueron autoría de Lautaro Soto. Roque Ramírez y Lucas Albertengo señalaron los goles para el elenco santafesino.

Mientras que en Resistencia, en el duelo entre los Sarmiento, se impuso el elenco de La Banda 3 a 1. Los goles para el elenco santiagueño fueron de Rodrigo Herrera (2) e Iván Garzón. Para el elenco chaqueño, que ganaba 1 a 0, lo hizo Rodrigo López.

Así se ubican

Con estos resultados, las posiciones en la zona 4 quedaron de esta forma: Mitre y San Martín 6 puntos, Sol de América y Juventud Antoniana 4, Sarmiento (La Banda), Sarmiento (Resistencia), Atlético Rafaela y Crucero del Norte 3, y Boca Unidos 0.

Lo que viene

La cuarta fecha en la zona 4 contempla estos partidos:

Sol de América vs. Crucero del Norte, Atlético Rafaela vs. Sarmiento de Resistencia, Sarmiento de La Banda vs. San Martín y Mitre vs. Boca Unidos (domingo 6 de abril, a las 16).

En la oportunidad tendrá fecha libre Juventud Antoniana.