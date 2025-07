Yaguareté y San Marcos siguen invictos en el ascenso

Se disputó la cuarta fecha del torneo Oficial de Primera División B que organiza la Liga Correntina de Fútbol, dos equipos se mantienen invictos y hay un solo puntero.

Yaguareté manda en el certamen del ascenso capitalino con puntaje ideal en cuatro presentaciones. El domingo, venció a Villa Raquel 3 a 1 para mantener su andar seguro en la competencia.

Mientras que San Marcos derrotó a Peñarol 2 a 1 y es uno de los dos invictos del certamen, sin embargo está a cuatro puntos del líder porque acumula dos empates en 4 partidos disputados.

La fecha comenzó el sábado con el triunfo como visitante de San Jorge de Almagro 2 a 1 frente a Juventud Naciente de San Luis del Palmar y con la victoria de Robinson sobre Alvear 1 a 0 (foto).

En tanto que en la jornada del domingo, Rivadavia, con goles de Francisco Toledo y Rodrigo Salazar, superó 2 a 0 a Barrio Quilmes para quedar como único escolta, en tanto que Deportivo Dr. Montaña goleó a Alumni de Paso de la Patria 6 a 1.

En la oportunidad quedó libre, Quilmes.

Así se ubican

Cumplidas cuatro fechas, las posiciones en el Ascenso de la Liga Correntina están de esta forma: Yaguareté 12 puntos, Rivadavia 9, San Marcos 8, San Jorge 7, Alvear y Juventud Naciente 5, Dr. Montaña, Peñarol y Quilmes 4, Robinson y Villa Raquel 3, Barrio Quilmes 1 y Alumni 0.

Lo que viene

La quinta fecha contempla estos encuentros:

Barrio Quilmes vs. Alumni.

Dr. Montaña vs. Villa Raquel.

Yaguareté vs. Juventud Naciente.

San Jorge vs. Robinson.

Alvear vs. Peñarol.

San Marcos vs. Quilmes.

Libre: Rivadavia.