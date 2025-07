Mandiyú goleó a Soberanía y es escolta

Con la goleada de Mandiyú sobre Soberanía 6 a 1 y con el empate entre Sacachispas y Lipton en 1 tanto se cerró la sexta fecha del torneo Oficial de Primera División A en la capital correntina.

Durante la jornada del domingo, Mandiyú no tuvo problemas para superar al último en la tabla de posiciones, Soberanía. El Albo ganó 6 a 0 con tres goles de Alberto Bazán Vazquez, dos de Guillermo Barreto y uno de Mariano Giménez.

En el primer tiempo, Manidyú ya ganaba 5 a 0 y Soberanía, después de recibir el cuarto gol (33 minutos), realizó dos variantes tratando de fortalecer su defensa.

Con este triunfo, Mandiyú llegó a los 16 puntos, igualó la línea de Ferroviario y quedó a dos puntos de Independiente, único líder del campeonato.

Mientras que Sacachispas y Lipton repartieron puntos el igualar en 1 tanto. El gol del Tricolor lo realizó Iván Mosqueda y para el Azul lo hizo Miguel Piñeiro.

La sexta fecha comenzó el sábado con estos resultados: Huracán 1 - Cambá Cuá 3, Ferroviario 5 - Libertad 0, Talleres 0 - Empedrado 5, Independiente 1 - Mburucuyá 0 y Sportivo 1 - Boca Unidos 1.

Así se ubican

Disputadas seis fechas, las ubicación en el Oficial de Primera A están así:

Independiente 18 puntos, Mandiyú y Ferroviario 16, Cambá Cuá 13, Sacachispas 11, Curupay 10, Mburucuyá 8, Empedrado, Boca Unidos y Huracán 7, Lipton y Sportivo 5, Libertad y Talleres 3, Invico y Soberanía 0.

El programa de partidos de la séptima fecha es el siguiente:

Empedrado vs. Independiente.

Mburucuyá vs. Huracán.

Cambá Cuá vs. Sacachispas.

Lipton vs. Ferroviario.

Libertad vs. Curupay.

Invico vs. Mandiyú.

Soberanía vs. Sportivo.

Boca Unidos vs. Talleres.