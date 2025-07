Lipton y Ferroviario no pasaron del 0

Un empate en 0 resultó el encuentro entre Lipton y Ferroviario que abrió este viernes la séptima fecha del torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol.

Con la igualdad en cancha del equipo azul, Ferroviario llegó a los 17 puntos y quedó a uno del líder Independiente (18), mientras que Lipton suma seis y quedó undécimo.

La fecha continuará este sábado con tres partidos. El cruce entre Mburucuyá (9) y Huracán (7) intentarán acortar distancia con los equipos de punta.

Soberanía (0) buscará su primera victoria cuando enfrente a Sportivo (5) y Boca Unidos (7) será local de Talleres (3).

La séptima fecha se completará el miércoles 9 con cuatro partidos.

Otro triunfo de Yaguareté

Yaguareté sumó su quinto triunfo, en igual cantidad de presentaciones, y el único líder en el Oficial de la Primera División B.

En el inicio de la quinta fecha, este viernes, Yaguereté superó a Juventud Naciente de San Luis del Palmar 2 a 0 con goles de Nelson Gamarra y Carlos Romero.

Mientras que en el otro extremo de la tabla, Alumni superó a Barrio Quilmes 4 a 2 y consiguió su primera victoria de la temporada.

Para el equipo de Paso de la Patria, los goles fueron marcados por Arturo Escobar en dos oportunidades, Juan Pablo García y Emanuel Orrego Ojeda. En tanto que para Barrio Quilmes, sigue sin ganar en el torneo, lo hicieron Oscar Cabral y Hernán Maidana.

Además, San Marcos triunfó sobre Quilmes 3 a 0 con goles de Beltrán, Brites y Verón para trepar a la segunda ubicación.

Los tres partidos que restan para completar la quinta fecha se jugarán este sábado.

Para este sábado

El programa de partidos para sábado es el siguiente:

Cancha de Sportivo: 17,00 Doctor Montaña vs. Villa Raquel (1º B) y 19,00 San Jorge vs. Robinson (1º B).

Cancha de Lipton: 17,00 Alvear vs. Peñarol (1º B) y 19,00 Soberanía vs. Sportivo (1º A).

Cancha de Boca Unidos: 16,00 Boca Unidos vs. Talleres (1º A).

Cancha de Mburucuyá: 16,00 Mburucuyá vs. Huracán (1º A).