San Jorge ganó y se acerca a los primeros puestos

En el cierre de la quinta fecha del torneo Oficial de Primera División B de la Liga Correntina de Fútbol, San Jorge de Almagro superó a Robinson 3 a 2, sumó su cuarta fecha sin derrotas y quedó a cinco puntos de Yaguareté, único puntero del certamen.

Francisco Sosa Ugolini, en dos oportunidades, y Lucas Duré marcaron los goles para el equipo que conduce Julio García. Mientras que para Robinson lo hizo Emanuel Escalante en dos oportunidades.

Por su parte, con goles de Wilfredo Saucedo, Cristian Gómez y Gustavo Fernández, Doctor Montaña superó a Villa Raquel 3 a 0 y abrochó su segunda victoria en el certamen.

En tanto que, también durante la jornada del último sábado, Alvear dio cuenta de Peñarol 2 a 0.

La fecha había comenzado el viernes con estos resultados: San Marcos 3 - Quilmes 0, Barrio Quilmes 2 - Alumni 4 y Yaguareté 2 - Juventud Naciente 1.

En la oportunidad quedó libre Quilmes.

Así se ubican

Con estos resultados, las posiciones quedaron de esta forma: Yaguareté 15 puntos, San Marcos 11, San Jorge 10, Rivadavia 9, Alvear 8, Doctor Montaña 7, Juventud Naciente 5, Peñarol y Quilmes 4, Robinson, Alumni y Villa Raquel 3, y Barrio Quilmes 1.

Lo que viene

Los partidos previstos por la sexta fecha son:

Quilmes vs. Alvear

Peñarol vs. San Jorge

Robinson vs. Yaguareté

Juventud Naciente vs. Doctor Montaña

Villa Raquel vs. Barrio Quilmes

Alumni vs. Rivadavia

Libre: San Marcos