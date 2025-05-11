El Pumita Martínez conservó su título en la categoría súper mosca

Fernando Martínez (18-0/ 9 KO), el único boxeador argentino campeón del mundo en la actualidad, volvió a rugir en Japón: sufrió una dramática caída pero venció por decisión unánime (las tarjetas fueron 114-113, 115-112 y 116-110) en la revancha contra el veterano Kazuto Ioka (31-4-1/ 16 KO) y defendió con éxito su título mundial super mosca de la AMB, en el Ota-City General Gymnasium de Tokio.

El combate fue mucho más cerrado que el primero, que había sido en julio de 2024. Ambos plantearon una pelea entre la media y la corta distancia. El argentino llevó la iniciativa en el inicio y conectó más golpes. Mientras, el japonés respondía con golpes a las zonas blandas.

En el tercer round, Kazuto Ioka lucía mejor (trabajó muy bien con ganchos abajo), pero el Pumita conectó golpes claros sobre el final y lo hizo tambalear. El sexto asalto también fue de los mejores de Martínez: mucho más agresivo y dejó sin reacción a su rival.

El momento más dramático de la pelea llegó en el décimo round. Ioka lanzó dos golpes clarísimos de Ioka: primero con la derecha y cerró con un cross de izquierda para mandar a la lona al Pumita.

El argentino se recuperó bien de la caída y cerró bien la pelea. Finalmente, se impuso por decisión unánime de los jueces: 115-112 (Raul Caiz Sr), 117-110 (Robert Hoyle) y 114-113 (Bence Kovacs). De esta manera, defendió con éxito su título mundial super mosca AMB (es su cuarta pelea en la que defiende un cinturón).

Qué dijo el Pumita Martínez tras su histórico triunfo en Japón

"Muy buenas noches, espero que les haya gustado. Di lo mejor de mi. Creo que Ioka es un gran ex campeón, dio todo. Quería mucho estar acá en diciembre y pelear, pero me agarró justo esa gripe. Estuvimos acá y le demostramos a la gente lo que es el boxeo, la verdadera guerra", afirmó el Pumita Martínez, haciendo referencia a la cancelación de la revancha cuando estuvo programada para diciembre (sufrió Gripe A y se suspendió).

A su vez, destacó el trabajo de Ioka: "Sentí que me estudió bastante bien. Tenía mucha exigencia. Sentí que el entrenamiento estuvo muy bien. Yo también me preparé. Llegamos muy fuertes los dos. Estoy muy feliz por él. Gracias a la gente que nos vino a ver, que sabía lo que iba a ser esta pelea. Queda en la historia".

Por último, expresó que desea enfrentarse al Bam Bam Rodríguez -campeón del CMB y OMB- en su próximo compromiso: "Ojalá el Bam Bam pueda ganar (NdR: se mide con Phumelela Cafu en julio) y la gente pueda ver esa pelea. Necesito una unificación con él. Tiene un gran desafío, una gran responsabilidad. Espero que se pueda dar con él o cualquier otro campeón. Quiero ser campeón unificado".

TyC Sports