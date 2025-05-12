Buen inicio de semana para Monzón y Zárate

Un lunes positivo tuvieron los tenistas correntinos que participan en el circuito internacional. Ignacio Monzón clasificó para disputar el Challenger de Bogotá, Colombia, y Carlos María Zárate hizo lo propio en el Future de Szentendre, Hungría.

Reacción y clasificación

Ignacio Monzón (646) avanzó al cuadro principal del Challenger de Bogotá y por tercera vez en la temporada accedió al cuadro principal de un certamen que pertenece al Tour de la ATP.

En la ronda final de la clasificación del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo, Monzón venció al neozelandés Alexander Klintcharov (735) por 7-6 (5), 4-6 y 6-4 en 2 horas y 42 minutos de juego.

Dentro de un partido equilibrado, el correntino de 27 años se recuperó en el tercer set para quedarse con el triunfo.

Monzón perdió su saque en el quinto game, Klintcharov mantuvo el suyo y se adelantó 4-2.

La recuperación del correntino llegó con 4 games ganados, con cos quiebres incluidos, en forma consecutivos para llevarse el set y el pasaje al cuadro principal.

Este martes, por la primera ronda del cuadro principal, Monzón enfrentará al español Nicolás Álvarez Varona (314), quinto preclasificado en el certamen colombiano.

Monzón jugará junto al uruguayo Ignacio Carou en el dobles. En la primera ronda tendrán como rivales a los brasileños Pedro Sakamoto y Mateo Barreiro Reyes.

Zárate en Hungría

En el inicio de su gira europea, Zárate (1429) sorteó con éxito los tres partidos de la clasificación y avanzó al cuadro principal del M15 de Szentendre.

El correntino de 20 años jugará su sexto future del año y tratará de igualar los cuartos de final que logró en el M25 de Yerba Buena, Tucumán.

La actividad del lunes en el future húngaro que se juega sobre polvo de ladrillo comenzó para Zárate con la victoria sobre Barnabas Sift de Hungría por 6-3 y 6-4.

En tanto que en la misma jornada y por el pase al cuadro principal, el correntino superó a Freek Van Donselaar (Países Bajos) por 6-0 y 6-3.

El sorteo determinó que en la primera ronda tenga como rival al eslovaco Michal Krajci (676), partido que recién se disputará en el martes.

Este lunes, Zárate debutará en el cuadro de dobles junto al brasileño Bruno Fernández. Los sudamericanos enfrentarán en la primera ronda a Alberto Barroso Campos (España) y Johan Nikles (Suiza), pareja preclasificada en el primer lugar.