Huracán se hizo fuerte en Rosario y está en semifinales

Huracán derrotó a Rosario Central por 1 a 0, en el estadio Gigante de Arroyito, y avanzó a las semifinales del Torneo Apertura 2025.

El único gol del partido fue convertido por el extremo Walter Mazzantti, con un cabezazo a los 21 minutos de la primera parte.

El Globo eliminó al equipo de mejor producción en la fase de grupos del Apertura y clasificó a las semifinales, instancia en la que enfrentará al ganador entre Boca e Independiente que se medirán este lunes en la Bombonera desde las 21,30.

Huracán salió a imponer condiciones al campo de juego y efectuó una presión alta que le corta el circuito de pases al elenco local. Los dirigidos por Frank Darío Kudelka generaron peligro a partir de un tiro de esquina que logró conectar Fabio Pereyra, aunque el remate se fue por el costado del arco.

Después de unos minutos en donde el juego se equiparó en la mitad de la cancha, Huracán logró romper el cero. César Ibáñez escaló desde la banda izquierda y tiró un centro pasado para la llegada de Walter Mazzantti, quien pudo impactar el balón con la cabeza para poner el 1-0 parcial. A su vez, Central perdió una racha de cinco duelos al hilo sin que le conviertan gol en frente de su gente.

Desde entonces, la institución de Parque Patricios optó por tomar una postura más conservadora y buscó golpear de contraataque, mientras que el Canalla monopolizó la posesión del balón. Aunque le costó generar peligro, tuvo una importante oportunidad en los pies de Santiago López, quien desvió su remate por encima del travesaño.

El complemento comenzó en la misma línea: los pupilos de Ariel Holan presionan en busca del empate y el Globo buscar lastimar con ataques directos. Así las cosas, Jáminton Campaz tiró un centro preciso para la arremetida de Enzo Copetti, quien ganó en el área chica de la visita, pero el remate salió rozando el palo.

Esto fue un punto de inflexión, ya que Rosario Central sometió a Huracán y lo apretó contra su propio arco. En este contexto, Hernán Galíndez comenzó a enaltecer su figura mediante intervenciones claves para mantener el cero en el arco del club bonaerense que soportó la presión, se llevó el triunfo y la clasificación.

