Regatas busca el pasaje a cuartos y San Martín prolongar la definición

El clásico correntino en la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) ingresa en su etapa decisiva. El punto 4 del duelo entre San Martín y Regatas se jugará este sábado, desde las 21,35 en el estadio Raúl Argentino Ortíz con televisación por la señal 2 de TyC Sports.

La serie de playoffs al mejor de cinco partidos favorece a Regatas 2 a 1, por lo tanto si consigue un nuevo triunfo abrochará su pasaje a los cuartos de final, mientras que San Martín está obligado a la victoria para forzar a un quinto partido que está programado para el martes 3 de junio en el estadio José Jorge Contte.

El playoffs había arrancado en el estadio José Jorge Contte con triunfo de Regatas 74 a 72. En la misma sedes, San Martín se impuso 79 a 67, mientras que el Fantasma ganó el primer juego disputado en el Fortín 59 a 52.

El juego trabajo y el bajo goleo fue la característica de los partidos partidos disputados.

En el encuentro del jueves esa propuesta se acentuó, las defensas fueron con mucho roce física y los dos equipos tuvieron un bajo goleo pero Regatas se sintió más cómodo con ese estilo de juego.

San Martín tuvo un magro 14% de efectividad en los tiros de tres puntos (4 de 28), mientras que en dobles fue de apenas un 47% (16 de 34).

Los números de Regatas indican una superioridad en los triples: 31% (6 de 19), mientras que estuvo abajo en los dobles: 46% (14 de 30).

La lucha por los rebotes fue pareja (39 a 33 para el local, pero el Rojinegro sacó ventaja en el “tablero” contrario (10 a 2), logrando segundas opciones de tiros pero también con bajos porcentajes.

Los protagonistas anticiparon un partido similar a lo visto hasta el momento. Las defensas serán duras y los espacios para tiros cómodos serán escasos.

La posibilidad de correr en transición y una mejora en le efectividad puede marcar el rumbo del clásico.