Un equipo correntino se coronó campeón del 35° Argentino de Polo del Interior

El equipo Cuarto Rincón se coronó campeón del 35° Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH), disputado en el Pompeya Polo Club de Ascochinga, Córdoba. Se trata del máximo título del país para los clubes del interior, organizado por la Asociación Argentina de Polo.

La final se disputó el sábado 3 de mayo y enfrentó a los dos mejores equipos del torneo: Cuarto Rincón (Corrientes) y Chapaleufú La Caledonia (La Pampa).

En un partido intenso y parejo, el conjunto correntino se impuso por 12 a 10, haciendo valer su gol de ventaja por menor valorización y la figura destacada de Bautista Micheletti, autor de nueve tantos y elegido como el mejor jugador de la final.

El triunfo tiene sabor especial: Cuarto Rincón logra así el segundo título para el polo correntino en la historia del CAIH. La primera conquista se había producido en 2013, también con participación de Walter Cardozo, quien repite el logro ahora acompañado por su hijo Martín Cardozo, además de Bautista Micheletti y Andrés Crespo. Para todos, salvo Walter, es su primer título en esta tradicional copa que conmemora el Sesquicentenario de la Revolución de Mayo.

Síntesis de la final:

Cuarto Rincón (Corrientes): Martín Cardozo (1 gol), Walter Cardozo, Bautista Micheletti (9, cuatro de penal), Andrés Crespo (2, uno de penal). Total: 12 (incluido el gol de ventaja).

Chapaleufú La Caledonia (La Pampa): Benjamín Lariguet (1), Kevin Donnelly (2), Iván Lariguet (3, dos de penal), Andrés Lariguet (4, uno de penal). Total: 11.

El marcador por chukker: (1-0) 2-2, 5-3, 5-4, 7-4, 9-8 y 12-10.

Jueces: Gonzalo Paz y Juan Bello.

Árbitro: Juan José Díaz Alberdi.

Otros premios destacados:

MVP de la final: Bautista Micheletti (Cuarto Rincón)

Revelación del torneo: Benjamín Lariguet (Chapaleufú LC)

Mejor ejemplar de la final CAIH: Niebla, jugada por Bautista Micheletti

Mejor ejemplar final Subsidiaria: Marvel Piedra Libre, jugada por Andrés Lariguet

Por otro lado, la final de la copa subsidiaria Roberto Cavanagh quedó en manos de Los Sauces (San Luis), que venció 12-9 a Media Luna (Buenos Aires). En ese partido brilló Milagros Sánchez, máxima goleadora con cinco tantos.

Con este nuevo título, Cuarto Rincón inscribe a Corrientes en lo más alto del polo nacional, confirmando el talento y la pasión que se vive en la provincia por este deporte. ¡Felicitaciones campeones!