Midón avanzó a los cuartos de final del Challenger de Santos

El tenista correntino Lautaro Midón se instaló en los cuartos de final del Challenger de Santos, Brasil y este viernes buscará un lugar en la semifinal del certamen que se disputa sobre superficie de polvo de ladrillo.

Este jueves, Midón (316 en el ránking de la ATP) superó a su compatriota Genaro Alberto Olivieri (286) por 6-4 y 7-5 en un partido que se extendió durante 1 hora y 54 minutos.

El encuentro fue sumamente parejo y se definió por escaso margen. En el primer set, el correntino se mantuvo firme con su servicio y quebró el de su rival en el séptimo game para marcar la pequeña diferencia.

En el segundo parcial, el juego fue mucho más equilibrado. Midón perdió su servicio en el cuarto game, se recuperó al siguiente y le costó mantener en el séptimo. En el undécimo, el correntino aprovechó la primera oportunidad que tuvo para quebrar el saque del jugador de 26 años y en el último juega del partido, Midón no dejó dudas. Tuvo un servicio ganador y también fue efectivo cuando fue a la red para llevarse el encuentro.

Para Midón será la tercera oportunidad en que jugará los cuartos de final de un challenger durante la presente temporada.

Este viernes, en el tercer turno de la cancha central del Tênis Clube de Santos, Midón enfrentará al local Matheus Pucinelli de Almeida que este jueves derrotó al español Nicolás Álvarez Varona por 6-3, 4-6 y 6-1.

Midón y Pucinelli De Almeida (306) se enfrentaron hace una semana, también en cuartos de final, en el challenger de Porto Alegre. En esa oportunidad, la victoria correspondió al brasileño 6-1 y 6-2.

El camino de Midón en Santos comenzó con una victoria sobre el español Nicolás Sánchez Izquierdo.

En el challenger de Santos, también participó Ignacio Monzón. El correntino jugó el dobles junto a Leonardo Aboian. En la primera ronda, los argentinos cayeron frente a los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos por 6-3 y 7-6 (6).