Regatas recibe a Boca Juniors durante la mañana correntina

Con la clasificación a los playooffs asegurada y con bajas en su plantel, Regatas Corrientes recibirá este sábado a Boca Juniors.

El encuentro que corresponde a la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol se jugará en el estadio José Jorge Contte de la entidad Fantasma, dará inicio a las 11.30 y contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Juan Fernández y Nicolás Danna.

Regatas (19 triunfos y 17 derrotas) marcha en el octavo lugar y sabe que jugará los playoffs de la temporada 2024/25 y ahora el objetivo se centra en quedar entre los ocho primeros para tener ventaja de localia en la Reclasificación.

El equipo conducido técnicamente por Juan Manuel Varas necesita ganar los dos partidos que le restan (el lunes recibirá a Olímpico de La Banda) para garantizarse ser uno de los ocho mejores sin depender de otros resultados.

El plantel Fantasma recuperó para el encuentro frente a Boca a Federico Elías quien viene de perderse la última gira por lumbalgia. En tanto que serán bajas Nicolás Aguirre (desgarro por contusión) y Sebastián Lugo (edema óseo). El Penka se lesionó en el partido contra Gimnasia de Comodoro Rivadavia y el alero se lastimó en el juego contra Zárate Basket.

El Remero viene de la última gira donde cayó con Gimnasia de Comodoro Rivadavia 109 a 70 y frente a Obras 92 a 85, pero venció a Zárate Basket 68 a 85 en el medio.

El equipo correntino mostró dos caras en la presente temporada dado que cuando juega de local su producción crece. En el estadio ubicado en el parque Mitre ganó 14 de los 17 partidos disputados, mientras que como visitante triunfó en 5 de 19 juegos. Lograr regularidad en el rendimiento colectivo es vital para cumplir el objetivo inmediato pero fundamentalmente pensando en los playoffs.

Por su parte, Boca (25-9) está primero y lucha por el 1 de la Fase Regular, sin embargo llega con dos derrotas seguidas en el inicio de la gira por Formosa y corrientes: cayó con La Unión 97-90 en tiempo suplementario y con San Martín 69-64.

Durante la presente temporada, Boca le ganó a Regatas en La Bombonerita 83 a 79 con 20 puntos de José Vildoza para el Xeneize y 21 de Charles Thomas para el Fantasma en un polémico final por una falta antideportiva que le sancionaron a Tobías Franchela con un minuto por jugar.