Benjamín Traverso subió al podio en el Oscar Cabalén de Córdoba

La cuarta fecha de la Fórmula 3 Metropolitana se disputó en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba con una destacada actuación Benjamín Traverso.

El joven piloto esquinense sumó un tercer puesto y un quinto durante el fin de semana para mantenerse como protagonista en su debut en la categoría.

En la primera final del fin de semana, el sábado, Traverso logró su primer podio en la categoría. Ignacio Díaz Morel ganó en su debut en la F3 Metropolitana, Agustín Sexe quedó segundo y Traverso logró el tercer puesto.

Una entretenida y disputada competencia se llevó a cabo en la soleada tarde sabatina cordobesa, donde Díaz Morel realizó una buena remontada para ir escalando posiciones poco a poco y obtuvo la victoria, en su debut en la divisional con el auto del Aimar Motorsport.

La carrera tuvo varios líderes, entre ellos Agustín Sexe, que tras una buena final redondeó su mejor trabajo en la categoría siendo segundo, mientras que Traverso, con el auto del Castro Racing, superó a Thiago Falivene, de notable avance para mantenerse en la cima del campeonato.

Este domingo, la segunda final fue vibrante y entretenida, la Fórmula 3 Metropolitana cerró su paso por Córdoba y anotó un nuevo nombre vencedor en su rico historial: Agustín Fulini, ante un tremendo marco de público.

El entrerriano de Concepción del Uruguay obtuvo su primer triunfo en su carrera Nº 31, aunque debió batallar para lograrlo.

La carrera mantuvo la incertidumbre hasta el final, siendo finalmente escolta “Nacho” Díaz, que en gran remontada terminó 2º, cerrando un fin de semana excelente.

Tiago Chiriotti redondeó su mejor resultado en la categoría ocupando el último escalón del podio, por delante de Sebastián Caram y Benjamín Traverso.