Colapinto tras un dificil fin de semana: "No entiendo bien lo que pasó"

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, lamentó las complicaciones con su monoplaza a lo largo del fin de semana, luego de finalizar 15° en el GP de España y tras haber abandonado el sábado en la Q1, en su tercera carrera en su regreso a la Fórmula 1.

"No entiendo bien lo que pasó. Obviamente que no fue lo que queríamos", expresó. Y añadió: "Una carrera muy complicada, con mucha degradación, yendo en aire sucio creo que se gastaban mucho las gomas delanteras, traseras... Había mucho grinding".

Además, afirmó que no pudo controlar "bien la degradación" y remarcó que "fue una carrera larga". "Creo que hay que trabajar para volver má fuerte, entender qué es lo que pasó, cuál es el problema grande de este fin de semana. Por momentos no éramos tan constantes, perdíamos, a veces íbamos más rápido y cerca de Pierre (Gasly) y después perdíamos más tiempo. Hay que entender el porqué y volver más fuerte en Canadá", dijo.

En ese sentido, el piloto pilarense -de 22 años- se refirió al GP de Canadá, su próxima carrera, que será el fin de semana del 15 de junio: "Llego mucho más cómodo a un circuito que no conozco. Ya conociendo el auto, es un pasito adelante. Sólo hay que tratar de entender esos momentos que nos está costando y que nos falta ritmo. Hay trabajo por hacer. Hay unos fines de semana para entender".

Colapinto, de abandonar en Q1 a 15° en el GP de España

El sábado, Franco Colapinto tuvo un problema con su auto y no pudo completar la Q1 del Gran Premio de España de Fórmula 1. El vehículo del piloto de 22 años se quedó varado y debió abandonar la prueba, luego de haber mostrado un buen rendimiento y alcanzado el 9º lugar en las posiciones.

El domingo, tuvo una pequeña revancha: completó la carrera y finalizó 15°, por delante de Esteban Ocon, Oliver Bearman (Haas), Kimi Antonelli (Mercedes) y Alex Albon (Williams). Los últimos dos abandonaron en la carrera. Además, hubo un piloto menos en competencia (Lance Stroll, de Aston Martin, se bajó de la carrera por dolores en su mano).

