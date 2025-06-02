Confirmaron el día y la hora para la segunda final entre Mandiyú y Victoria

La Federación Correntina de Fútbol confirmó el día y la hora para la definición del Provincial de Clubes 2025 de primera división.

El partido revancha entre Mandiyú y Victoria de Curuzú Cuatiá se jugará el sábado 7 desde las 15 en el estadio principal del complejo Leoncio Benítez que pertenece a Boca Unidos.

En el encuentro de ida, disputado el último domingo en Curuzú Cuatiá, terminó sin abrirse el marcador y por lo tanto la definición quedó abierta.

Si el cotejo del sábado concluye con otro empate, directamente se recurrirá a los tiros desde el punto del penal para definir al campeón y el pasaje al próximo Regional Federal Amateur.

La Federación solicitó que se le habilite otra plaza, teniendo en cuenta la cantidad de participantes que tuvo el Provincial pero todavía no logró un respuesta oficial por parte del Consejo Federal de la AFA.

En la primera final, el juego estuvo bien definido. Mandiyú apostó al ataque pero falló en la definición y Victoria se refugió de mitad de cancha hacia atrás y mantuvo el 0 en su arco.

La venta de entradas para la gran final comenzó este lunes con una gran demanda.

El único lugar de expendio es la sede del Deportivo Mandiyú ubicada en la calle Catamarca 1056 en el horario de 9 a 13 y de 17 a 21.

Hasta el miércoles, las entradas “anticipadas” tendrá un costo de $8.000 la genera y $12.000 la platea.

Desde el jueves, el precio se modificará. La general pasará a valer $10.000 y la platea $15.000.

Los socios de Mandiyú con la cuota al día del mes de junio podrán acceder a una general si costo.