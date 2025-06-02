Ignacio Espínola Serial sumó experiencia en el Rio Open

El seleccionado argentino de taekwondo participó el Rio Open 2025, sumó dos medallas y muy buenas actuaciones. El torneo brasilero fue de nivel G2 y entregó puntos para el ránking internacional.

El correntino Ignacio Espínola Serial compitió en la categoría Senior y avanzó hasta los octavos de final.

Mientras que la única medalla de oro fuer para el neuquino José Luis Acuña, que junto a Nacho, forman parte del Team Crismanich.

La otra medalla que logró el equipo albiceleste fue de bronce y correspondió a Victoria Rivas en la categoría -73 kg.

El juvenil Espínola Serial compitió en Brasil en Senior (adultos), en la categoría -58 kg. En el combate por los octavos de final cayó frente a su compatriota Lautaro Núñez 2 a 0.

La medalla de oro en esta categoría fue para el local Eduardo Baretta que venció en la final al también brasilero Paulo Melo.

Por su parte, Acuña tuvo una destacada actuación en el torneo oficial organizado por la Confederación Brasileira de Taekwondo, en el que participaron atletas de América y otras regiones del mundo.

Acuña, actual integrante del seleccionado nacional de taekwondo y miembro del Team Crismanich, logró imponerse en la categoría adultos -68 kg, tras superar cuatro combates de altísima exigencia.

En la final, venció nada menos que al representante local, logrando así el primer puesto del podio.

Con esta victoria, José Luis sumó 20 puntos clave para el ranking olímpico, afianzando su camino en el circuito internacional y su proyección hacia futuras competencias de primer nivel.

El seleccionado argentino ahora viajará a México para tomar parte de una concentración en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de La Loma, México.

Mientras que del 10 al 16 de junio participará del Grand Prix Challenge G2 en Los Estados Unidos.