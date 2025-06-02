Quilmes y San Martín participaron de la Liga Nacional Sub 17

El Club Ciudad de Buenos Aires se consagró Campeón de la Liga Nacional Sub 17 de Cestoball que se realizó en Santiago del Estero y donde fueron de la partida los equipos correntinos de Quilmes y San Martín.

La final certamen que se desarrolló durante tres días se concretó en el estadio de Quimsa, Ciudad de Buenos Aires a Avellaneda de Capital Federal por 74 a 46.

En la previa del encuentro por el título, Sitas de Capital Federal obtuvo el tercer puesto tras vencer a Cultural Argentino la Pampa por 90 a 68.

El mejor equipo correntino fue Quilmes que finalizó en el décimo lugar, mientras que un puesto más abajo quedó San Martín.

Tomaron parte del certamen 16 clubes que llegaron desde Capital Federal, La Pampa, San Luis, Buenos Aires, Corrientes y Tucumán, además se los representantes locales.

En la fase clasificatoria, Quilmes, que integró la zona A, perdió frente a Ferro de La Pampa 88 a 70 y contra Ciudad de Buenos Aires 102 a 48. En tanto que venció a Edip de San Luis 106 a 87.

Por los cuartos de final del noveno al décimo sexto lugar, las chicas de Quilmes vencieron Güemes de Santiago del Estero 100 a 78.

En la semifinal, el equipo correntino superó a Lilan de Buenos Aires 101 a 72 y en la final por el noveno lugar cayó contra Edip 68 a 64.

San Martín jugó en el grupo D. Debutó con una derrota frente a Avellaneda 70 a 52 y se recuperó contra Lilan de Buenos Aires 78 a 60.En el cierre de la fase clasificatoria, las chicas del rojinegro perdieron contra Defensores de Santiago del Estero 84 a 61.San Martín disputó el grupo del 9º al 16º puesto. En los cuartos de final, derrotó a Quimsa 65 a 64, en semifinales perdió frente a Edip 80 a 66.Por el undécimo puesto, San Martín venció a Lilan 54 a 52.“Gran experiencia para nuestra categoría formativa de la disciplina que una vez más representó al club a nivel nacional”, manifestaron desde la entidad ubicada en el barrio La Cruz.