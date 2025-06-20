Midón quedó eliminado en el Abierto de Bolivia

La presencia de Lautaro Midón en Santa Cruz de la Sierra llegó a su fin. Este viernes, por los cuartos de final del Abierto de Bolivia, perdió frente a Juan Manuel La Serna en tres sets: 2-6, 6-4 y 5-7.

El correntino de 21 años y 285 en el escalafón de la ATP, cayó frente a su amigo y compañero de entrenamiento, en 2 horas y 22 minutos de juego en la cancha central del Club de Tenis Santa Cruz.

El bonaerense, también de 21 años y 504 en el ránking de la ATP, accedió a su primera semifinal de challenger en una semana muy especial.

El primer set se caracterizó por la baja efectividad en los saques. Midón se quedó en una oportunidad de tres posibilidades con el servicio del rival, mientras que La Serna lo hizo tres veces de cinco opciones.

En el segundo parcial, el correntino mejoró su saque. Ganó el 78% de los puntos disputados con el primer servicio y el 100% con el segundo. Además aprovechó una de las cuatro oportunidades de quiebre que tuvo y no le dio ninguna oportunidad a La Serna.

En el último set, volvieron a bajar los porcentajes con el saque y a los dos les costó mantener el suyo. Midón le quebró dos veces el servicio, pero La Serna lo hizo en tres oportunidades para llevarse el triunfo.

Midón, que fue finalista en el Challenger de Santa Fe la semana pasada, continuará su agenda en Perú donde jugará el Challenger de Lima.

Desde el lunes 23, en las canchas del Jockey Club del Perú se jugará el torneo de categoría Challenger 50.

Semana especial

Juan Manuel La Serna avanzó por primera vez a la semifinal de un challenger. Por un lugar en la final del Abierto de Bolivia enfrentará este sábado a su compatriota Alex Barrena (326).

El tránsito del joven bonaerense en Santra Cruz de La Sierra comenzó con una situación especial. Perdió en la segunda ronda de la clasificación frente a Bautista Vilicich en tres sets y los haters (apostadores) lo comenzaron a insultar en sus redes sociales, y por lo tanto el jugador de 21 años anunció el cierre de las mismas.

Después recibió la noticia que fue “perdedor afortunado” e ingresó al cuadro principal donde ya ganó tres partidos y se metió por primera vez en la semifinal de un challenger.