Derrota de San Martín en su presentación de la temporada 26/27

San Martín de Corrientes puso en marcha su temporada 14 en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) con una derrota. En el Fortín Rojinegro, el equipo correntino perdió frente a Instituto de Córdoba 81 a 73.



Los parciales del encuentro fueron 19-22, 42-41 y 54-58. En la ofensiva de San Martín se destacaron Lautaro Berra con 16 puntos y Mateo Rearte con 15. En Instituto, Xavier Carreras con 19 y Juan Pablo Corbalán con 14 fueron sus principales goleadores.



San Martín comenzó la Liga 2026/27 con una nueva propuesta. Un juego con mayor vértigo, de muchas posesiones y lanzamientos rápidos. En los primeros minutos, el local hizo prevalecer esa propuesta con una ofensiva efectiva, sin embargo Instituto también generó ataques veloces y certeros con Carreras, Corbalán y Gastón Whelan para llevarse el primer parcial.



En el segundo cuarto el conjunto dirigido por Gabriel Revidatti reaccionó con dos triples consecutivos de Juan Sebastián Gorosito y Salvador Giletto para pasar al frente.



El partido mantuvo un ritmo de ida y vuelta, con ambos equipos turnándose al frente del marcador. Federico Aguerre fue uno de los destacados en el tiro exterior de la visita y Gorosito respondió para el local. El Rojinegro logró pasar al frente y se fue al descanso largo con ventaja: 42 a 41.



La intensidad del juego pasó factura en el tercer cuarto y los dos equipos bajaron el goleo. San Martín consiguió sostener la ventaja durante buena parte del parcial, nuevamente con un García efectivo desde el perímetro para tomar seis puntos de ventaja. Instituto encontró en Carreras una de sus principales vías de ataque. Bautista Lugarini también se hizo presente en el marcador y la visita metió un parcial de 14-4 para quedarse con el tercer segmento por 58 a 54.



En el último tramo, la visita ajustó su defensa y llevó a San Martín a tomar tiros incómodos y pocos efectivos. El “rojinegro” buscó mantenerse en juego con un buen pasaje de Mateo Rearte, sin embargo, Instituto no bajó su ritmo y mantuvo una distancia en el marcador para llevarse el triunfo de Corrientes.



Ahora San Martín disputará dos partidos como visitante. El jueves 8 se medirá con Racing de Chivilcoy y el sábado 10 lo hará frente a Argentino de Junín. El regreso al Fortín está previsto para el martes 20 cuando recibirá a Olímpico de La Banda.



