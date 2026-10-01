El Flaco López vive un sueño y aseguró que es un bendecido

El Flaco López marcó su primer gol con la selección absoluta de Argentina, y Lionel Scaloni elogió al delantero de Palmeiras después del partido.



En la victoria 4 a 0 de la Selección Argentina frente a la Selección de Bolivia en el Mario Alberto Kempes, por el primero de los tres amistosos de esta fecha FIFA, José Manuel López logró marcar su primer gol con la camiseta de la Albiceleste, que sirvió para cerrar el marcador.



Luego del encuentro, el delantero surgido de Lanús, y que actualmente se desempeña en Palmeiras, habló con TyC Sports, en donde mostró su felicidad por este tanto. Además, se refirió a la salida de Lionel Messi, quien se despedirá del equipo en el duelo frente a Benín en el Monumental.



“Salió al final con un poco de suerte. Contento por el primer gol, es un sueño porque nunca me imaginé jugar en la Selección y menos hacer un gol. Hoy es un día soñado, inolvidable para mí”, dijo el futbolista de 25 años sobre su primer tanto con la Albiceleste.



Y agregó, al referirse a la despedida de Messi: “Como dije hace poco, el Mundial de 2022 lo viví como hincha y haciendo cuentas pensé que no iba a jugar con Messi. Siempre digo que soy un bendecido, me tocó compartir lo último de él y estoy agradecido a la vida. Ahora a pensar en lo que viene, en lo que nos dejó y es el mayor ejemplo que nos deja”.



“Trato de aprovechar al máximo cada oportunidad que me da el entrenador. Es un orgullo jugar con la Selección. Muy contento, por suerte se dio el gol, el primero y es un regalo de la vida”, comentó el delantero que en julio de 2022 fue transferido de Lanús al Palmeiras de Brasil en una cifra millonaria.



Por su parte, Scaloni dijo que López presiona bien y aprovecha al máximo sus oportunidades cuando entra, y añadió que su comportamiento sobresale.



También subrayó la versatilidad del jugador, al señalar que López puede actuar como delantero centro, segundo delantero o por la derecha como un falso extremo.



Desde su debut en la Albiceleste, el delantero de 25 años lleva disputados un total de ocho partidos, en los que convirtió un gol y aportó dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 186 minutos en cancha.



López ha ido recibiendo más convocatorias con Scaloni y busca consolidarse como una opción en ataque para los campeones del mundo.



Más allá de los elogios individuales, Scaloni destacó el compromiso del plantel durante la fecha FIFA y dijo que estaba orgulloso de sus ganas de participar.