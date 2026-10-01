Regatas Corrientes pone primera frente a Instituto de Córdoba

La espera llegó a su fin y el renovado Club de Regatas Corrientes comienza a desandar su 23º temporada en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27. El debut será como local frente a Instituto de Córdoba este viernes, desde las 21 horas en el Fortín Rojinegro. El duelo tendrá tendrá como jueces a Oscar Britez, Guillermo Di Lernia y Fabio Alaniz, y como comisionada a Daniela Kessler.



Regatas hará su presentación en la nueva temporada con un equipo casi totalmente renovado, donde solamente repite de la pasada temporada, entre los jugadores mayores, a Iván Gramajo. Como entrenador llegó Martín Villagrán y el plantel sumó a Sebastián Orresta, Francisco Farabello, José Montero, Fausto Ruesga, Keith Stone, Roberto Acuña y Elián Centeno.



“Creo que llegamos de la mejor manera porque tuvimos cuatro amistosos que considero que es el ideal antes de competir”, manifestó el DT, Villagrán.



Para el debut todo el plantel estará a disposición, siendo que Farabello se recuperó de una distención que lo ausentó de los últimos tres amistosos del equipo.



El saldo de Regatas en los amistosos de preparación fue positivo: 3 triunfos (Oberá Tenis Club, Comunicaciones y La Unión) y 1 derrota (Oberá Tenis Club). “Me gustó lo que vi. Creo que el primer tiempo con Oberá, con Comunicaciones y con La Unión nos pasamos la pelota, defendimos muy agresivo y tuvimos más de 45 puntos de media. Ahora esperemos revalidar eso el viernes con Instituto”, sostuvo el entrenador.



En cuanto al ADN del equipo que va a ver la gente, contó: “Se van a encontrar con un equipo que va a defender muy duro y que adelante va a tratar de que el equipo se pase la pelota, sea generoso y solidario con el compañero”.



El primer rival, Instituto, llega de un triunfo frente a San Martín 73-81 como visitante en su primera presentación en la temporada.



El DT Sebastián González, el coach de la Gloria, no está presente en el inicio de la temporada por una intervención quirúrgica cardíaca, por lo que el DT a cargo es Manuel Urrutia. Además, Vicente Garello no viajó con el equipo y no será de la partida por una molestia muscular.

Entradas



Las entradas se venderán este viernes de 8 a 12 en el Club de Regatas, y luego a partir de las 17 horas en la puerta del Fortín Rojinegro. El valor de la entrada popular es de $10.000 para socios de Regatas y $18.000 no socios, mientras que la platea cuesta $20.000 para socios regatenses y $35.000 no socios.