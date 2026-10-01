Atractiva jornada en el inicio de la 14º fecha

El torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol comenzará a transitar este viernes su fecha 14. El escolta Cambá Cuá enfrentará al colista Libertad, el único equipo que todavía no ganó.



El juego destacado será protagonizado por Ferroviario y Empedrado, dos equipos en ascenso y que quieren ponerle presión al puntero Sportivo, que recién jugará el miércoles cuando enfrente a Mandiyú.



La jornada de viernes también contempla los encuentros Yaguareté - Sacachispas y Boca Unidos - Tallares. La fecha seguirá este sábado y se completará el miércoles 7.



El miércoles, en el cierre de la décimo tercera fecha, Mandiyú goleó a Huracán 4 a 0, en tanto que Independiente y Lipton igualaron en 1 tanto.



Sportivo lidera las posiciones con 29 puntos y después se ubican Cambá Cuá (27), Empedrado (25), Mandiyú (25), Ferroviario (24), Lipton (23), Independiente (21), Huracán (21), Sacachispas (20), Mburucuyá (18), Boca Unidos (18), Montaña (12), Yaguareté (8), Curupay (8), Talleres (8) y Libertad (1).

El Ascenso



El Oficial de Ascenso vivirá este viernes la fecha su décima fecha, primera de la segunda fase.



En la Zona Impar quedaron San Jorge, Quilmes, Robinson, Barrio Quilmes y Rivadavia. Mientras que en la Zona Par se ubicaron Villa Raquel, San Marcos, Alvear, Alumni y Peñarol.



En cada zona jugarán todos contra todos y los puntos se sumarán a la tabla general.

Programación



El programa de partidos que dio a conocer la Liga Correntina de Fútbol es el siguiente:



Viernes 2



Cancha de Sportivo: 18.00 Cambá Cuá vs. Libertad (1ºA) y 20.00 Quilmes vs. Robinson (1ºB).



Cancha de Lipton: 18.00 San Marcos vs. Alvear (1ºB) y 20.00 Peñarol vs. Rivadavia (1ºB).



Cancha de Libertad: 18.00 San Jorge vs. Barrio Quilmes (1ºB) y 20.00 Yaguareté vs. Sacachispas (1ºA).



Cancha de Ferroviario: 18.00 Villa Raquel vs. Alumni (1ºB) y 20.00 Ferroviario vs. Empedrado (1ºA).



Cancha de Boca Unidos: 16.00 Boca Unidos vs. Talleres (1ºA).

Sábado 3

Cancha de Mburucuyá: 18.00 Mburucuyá vs. Independiente (1ºA).

Miércoles 7



Cancha de Huracán: 16.00 Huracán vs. Curupay (1ºA).

Cancha de Lipton: 18.00 Lipton vs. Doctor Montaña (1ºA) y 20.00 Mandiyú vs. Sportivo (1ºA).