San Patricio examina al líder Taraguy

La 15º fecha, penúltima de la etapa clasificatoria, del torneo Regional NEA de rugby se pondrá en marcha este sábado con la disputa de tres partidos. San Patricio será local de Taraguy, mientras que Aranduroga recién se presentará el domingo.



La jornada sabatina contempla el cruce en los clubes correntinos de San Patricio y Taraguy. El juego en cancha del Rojinegro dará inicio a las 16 y contará con el arbitraje de Marco Piñeiro.



Taraguy es el único puntero del certamen, ya está clasificado a las semifinales, y buscará dar otro paso en la búsqueda del uno en esta etapa.



Por su parte, San Patricio quedó sin posibilidades de acceder a las semifinales pero intentará cerrar de gran manera la temporada.



También jugarán este sábado, el escolta Curne y San José. Este cotejo se desarrollará en Asunción, Paraguay, a partir de las 15 con el arbitraje de Adrián Bogado.



El equipo universitario escaló al segundo lugar, defenderá su título en las semifinales, pero quiere ponerle presión a Taraguy en la lucha por el 1.



Además, en Formosa, Aguará recibirá a Curda de Asunción que lucha por quedar entre los cuatro primeros. Rodrigo Sauco dirigirá el partido que dará inicio a las 15.45.



La décimo quinta fecha se completará el domingo, desde las 16, con el encuentro que sostendrán Regatas Resistencia y Aranduroga en la capital chaqueña. Federico Solari fue designado para dirigir el partido.

Así se ubican



Cumplidas 14 fechas, las posiciones en el Regional NEA de primera división, quedaron de esta manera: Taraguy 55 puntos, Curne 50, Aranduroga 49, San José 40, Curda 36, San Patricio 29, Regatas 21 y Aguará 19.