Franco Colapinto se lamentó tras la clasificación en Singapur: “Fue un desastre”

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, tras una clasificación complicada en el circuito callejero de Marina Bay. El argentino no pudo superar la Q2 y cuestionó el rendimiento de su Alpine.

“En general, la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. Fue un desastre, de los peores balances que tuve en mucho tiempo”, reconoció el piloto en diálogo con ESPN.

Colapinto explicó que el comportamiento del auto había sido diferente en la primera parte de la clasificación. “No entiendo bien por qué, en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, pero al final la Q2 terminó siendo un desastre”, señaló.

Aunque terminó 16° en la sesión, avanzará un puesto en la grilla por la sanción a George Russell y comenzará la carrera desde el 15° lugar. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, logró ingresar a la Q3 y largará séptimo.

“Intentaremos mejorar mañana, es difícil pasar acá, pero intentaremos”, anticipó Colapinto, que buscará recuperarse en la carrera del domingo.

El abandono de Colapinto en la sprint de Singapur

La clasificación llegó después de otro contratiempo para el argentino: debió abandonar la carrera sprint en las primeras vueltas por un problema mecánico en su Alpine. El auto quedó detenido mientras el Safety Car circulaba por el trazado.

“Fue una lástima, un problema del auto que no sabemos qué es. Era una buena oportunidad”, lamentó el piloto, quien perdió así la posibilidad de luchar por puntos en la carrera corta.

La competencia se reanudó en la séptima vuelta y terminó con la victoria de Max Verstappen.

Así será la salida