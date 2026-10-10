Córdoba y Regatas están a un paso del Cuadrangular

Cuando restan tres fechas para concluir la etapa clasificatoria del torneo Oficial de Primera División en el básquetbol capitalino, Córdoba y Regatas quedaron a un paso de asegurarse un lugar en el Cuadrangular Final.



Con el objetivo de estar en la definición, fueron importantes las victorias que lograron Colón y Pingüinos durante la octava fecha.



Los líderes e invictos del certamen superaron sin mayores problemas sus compromisos. Córdoba le ganó a Don Bosco 112 a 58, en tanto que Regatas Corrientes dio cuenta de Malvinas 1536 Viviendas 78 a 51.



Colón frenó el buen andar de Sportivo y lo superó 51 a 50 con un tiro libre anotado por Luciano Lemos sobre el final del encuentro.



Por su parte, Pingüinos aprovechó la ausencia de varios jugadores en San Martín y se impuso 66 a 55 para mantener posibilidades de quedar entre los cuatro mejores.



Federico Hoferek, con 20 puntos, fue el goleador en el equipo de la banda negra, mientras que en el rojinegro (varios jugadores viajaron con el plantel de la Liga de Desarrollo) se destacó Rafael Lemos Grosso con 16.



Además, El Tala le ganó a Juventus 72 a 66 y Hércules, con un gran último cuarto, donde se impuso 26 a 9, hizo lo propio con Alvear 65 a 57.

Así se ubican



Cumplidas ocho fechas, las posiciones en el certamen Oficial de primera división que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, quedaron de esta forma: Córdoba y Regatas 16 puntos, Sportivo 14, Colón y Pingüinos 13, San Martín y El Tala 12, Hércules y Juventus 11, Alvear y Don Bosco 9 y Malvinas 1536 Viviendas 8.

Lo que viene



El programa de la novena fecha contempla estos partidos: Colón vs. Córdoba, Pingüinos vs. Malvinas 1536 Viviendas, El Tala vs. Hércules, Juventus vs. San Martín, Don Bosco vs. Alvear y Regatas vs. Sportivo.