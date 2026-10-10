Midón se despidió de Antofagasta

El tenista Lautaro Midón quedó eliminado del Challenger 75 de Antofagasta, al perder este sábado frente al brasilero Thiago Seyboth Wild (136º) en uno de los cruces de semifinales del certamen chileno.



El correntino, quien se ubica en el puesto 206 del ranking ATP, perdió 6-4 y 6-1 frente al cuarto preclasificado en 1 hora y 22 minutos de juego.



Fue el tercer cruce entre los tenistas sudamericanos, en todos se impuso el brasilero de 26 años.



La campaña que realizó en las canchas de polvo de ladrillo del AutoClub Antofagasta, le permitirá a Midón conseguir desde este lunes su mejor ránking histórico.



El escalafón en vivo de la ATP lo ubica en el puesto 184, es decir que escaló 22 lugares respecto a la semana pasada.



En el torneo chileno que se juega sobre polvo de ladrillo, Midón venció para llegar a las semifinales al brasilero José Pereira (778º), al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (342º) y al brasileño Eduardo Ribeiro (346º).



La agenda competitiva de Midón indica que la próxima semana disputará el Challenger de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, otro torneo de categoría 75.



El tenista correntino de 22 años partirá como octavo preclasificado. Mientras que el torneo boliviano marcará el regreso a la competencia del correntino Carlos María Zárate (352º), que, en principio, disputará la clasificación.



